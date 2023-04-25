25 апреля 2023, 17:16
Автоэксперт Кадаков не поддержал идею отмены штрафов за тонировку боковых стекол машин
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков выступил против снятия ограничений на тонировку передних боковых стекол машин. Свое мнение он выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Партия ЛДПР предложила отменить штрафы за тонировку передних боковых стекол автомобилей. По мнению автоэксперта, большинство людей уже ушли от потребности в тонировке авто из-за жары, в основном затемнять стекла вынуждены жители южных регионов.
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Кадаков отметил, что делать боковые стекла полностью непрозрачными нельзя, иначе водители не смогут контролировать реакцию на маневры друг друга.
Водители
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