Транспорт 25 апреля 2023, 17:16 Автоэксперт Кадаков не поддержал идею отмены штрафов за тонировку боковых стекол машин

Читать 360tv в

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков выступил против снятия ограничений на тонировку передних боковых стекол машин. Свое мнение он выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Партия ЛДПР предложила отменить штрафы за тонировку передних боковых стекол автомобилей. По мнению автоэксперта, большинство людей уже ушли от потребности в тонировке авто из-за жары, в основном затемнять стекла вынуждены жители южных регионов.

Реклама

Кадаков отметил, что делать боковые стекла полностью непрозрачными нельзя, иначе водители не смогут контролировать реакцию на маневры друг друга.