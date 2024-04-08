Транспорт 08 апреля 2024, 18:01 Автоэксперт Кадаков назвал бесплатные парковки и сниженный транспортный налог плюсами электромобиля

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Владение электрокаром имеет целый ряд преимуществ, в частности, позволяет сэкономить. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

Он отметил, что на электромобили действует сниженный транспортный налог, а в ряде регионов вообще отсутствует. Кроме того, нередко для подобного вида транспорта предусмотрены бесплатные парковки.

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«Эксплуатация электромобиля, его обслуживание будет дешевле, поскольку обслуживать там надо не так много и не так часто, как в случае с автомобилем», — подчеркнул эксперт.

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