Транспорт 05 марта 2024, 17:39 Автоэксперт Кадаков: краткосрочные полисы ОСАГО невыгодно оформлять водителю, который редко пользуется машиной

Читать 360tv в

Человеку, который пользуется машиной несколько раз в сезон, будет невыгодно оформлять краткосрочный полис ОСАГО из-за его высокой стоимости. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» сообщил автоэксперт, Максим Кадаков.

При этом он заметил, что потенциальный спрос на краткосрочные полисы существует.

Реклама

«Мне нет смысла оформлять одно-двухдневное ОСАГО, помнить о том, что оно начинает действовать через три дня, и заниматься этим каждый раз», — сказал Кадаков.

Ранее СМИ писали, что у водителей в России появилась возможность оформлять краткосрочные полисы ОСАГО. Поправки вступили в силу с начала марта.