Автоэксперт Юрий Гейко назвал правильной идею разрешить водить с 17 лет

«Очень своевременная и правильная мера. Сейчас молодежь не та, что была 10-15 лет назад, ребята раньше взрослеют, намного современнее и могут спокойно садиться за руль, я считаю», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что нововведение должно предполагать некоторые нюансы. Например, важно строже подходить к отбору кандидатов. По его словам, нужно организовать специальные комиссии, которые будут отбирать тех, кому дать разрешение управлять авто.

Эксперт считает, что после прохождения комиссии верным было бы на протяжении нескольких месяцев наблюдать за поведением молодых людей на дороге.