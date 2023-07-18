Транспорт 18 июля 2023, 15:33 Автоэксперт Ян Хайцеэр усомнился, что льготные кредиты смогут поднять продажи «Москвича»

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с ИА НСН заявил, что льготное кредитование не приведет к взрыву продаж электромобилей «Москвич».

По словам эксперта, такая роскошь как электромобили доступна лишь избранным. Стимулирование продаж — это хорошо, но вряд ли кредитование как-то повлияет на рынок.

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Ранее стало известно, что электромобили «Москвич» войдут в госпрограммы стимулирования спроса. Скидка на уплату первоначального взноса по кредиту на электромобиль «Москвич 3е» составит 25%.