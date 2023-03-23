Транспорт 23 марта 2023, 18:46 Автоэксперт Ян Хайцеэр рассказал о падении спроса на машины бизнес-класса

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В России упал спрос на автомобили бизнес-класса, но в страну по-прежнему везут достаточно машин этого сегмента. Об этом ИА НСН рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, падение спроса связано со снижением платежеспособности россиян. В стране осталось меньше людей, которые могут позволить себе автомобиль бизнес-класса. Особенно с учетом того, что цены взлетели в несколько раз.

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«Очередь за ним не стоит. Автомобили премиум-класса прибывают к нам посредством параллельного импорта. Количество людей, способных приобрести такие машины, уменьшилось минимум в три-четыре раза», — Ян Хайцеэр.

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Он добавил, что и без параллельного импорта есть не менее 500 брендов, которые готовы занять нишу. Но только не все они стремятся в Россию. Даже китайских производителей приходится на рынок выгодными условиями.

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