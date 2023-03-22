Транспорт 22 марта 2023, 16:21 Автоэксперт Ян Хайцеэр рассказал, какого навыка недостает начинающим водителям freepik

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Умение маневрировать и реагировать на внезапные препятствия — это тот навык, которого обычно не хватает начинающих водителям. Об этом News.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, из-за недостатка опыта в самом начале у водителей бывают проблемы с неожиданными преградами. Новички не готовы к внезапным препятствиям и могут попасть в аварию.

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«Большинство может ездить быстро, но не все понимают, что контролируемая езда — это скорость, на которой возможен контролируемый маневр. А если внезапно препятствие? Это самый основной навык для молодого водителя», — отметил Ян Хайцеэр.

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Он посоветовал начинающим водителям после окончания автошколы взять еще несколько уроков. Сейчас есть много курсов, предлагающих обучить так называемому экстремальному вождению. На деле же, как подчеркнул эксперт, инструкторы научат ездить активно, контролировать процесс и чувствовать машину. Хайцеэр отметил, что лучше потратиться на курсы, чем на ремонт авто.

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