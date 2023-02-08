Транспорт 08 февраля 2023, 11:39 Автоэксперт Ян Хайцеэр рассказал, что поможет с легкостью запустить двигатель в зимнее время Автоэксперт Хайцеэр: часто севший аккумулятор является причиной нехватки пускового тока

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с радиостанцией Sputnikрассказал, как избежать проблем с запуском двигателя в зимнее время года.

Как заметил специалист, автовладельцам следует регулярно проверять состояние аккумулятора и периодически заряжать его с помощью специального устройства.

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«Зачастую именно севший аккумулятор является причиной того, что пускового тока не хватает, и машина не может завестись при минусовой температуре. Если вы часто ездите на небольшие расстояния, аккумулятор не успевает зарядиться», — сказал Хайцеэр.

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С помощью специальных недорогих устройств можно пополнять емкость аккумулятора, а проверять его работоспособность можно на любой станции техобслуживания.