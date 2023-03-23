Транспорт 23 марта 2023, 12:31 Автоэксперт Ян Хайцеэр предостерег начинающих водителей от покупки спорткара

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Первый автомобиль для начинающего водителя не должен быть слишком мощным, потому что новичок рискует просто не справиться с такой машиной. Об этом News.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, нужно выбирать машину, которую человек чувствует. Другими словами, сидя в ней, понимает, где расположены все конечные точки: впереди, сзади и по бокам.

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«Бесспорно, спорткар не может быть первой машиной. Начинающий водитель не справится с возможностями такого автомобиля. Надо иметь голову на плечах, опыт», — отметил Ян Хайцеэр.

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Он добавил также, что не стоит покупать в начале водительского пути и слабосильную машину. Потому что новичок может не осилить маневры.

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