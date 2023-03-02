02 марта 2023, 13:42
Автоэксперт Ян Хайцеэр напомнил водителям о важности темных очков
Темные очки просто необходимы в каждой машине, они помогают снизить риск ДТП в солнечную погоду. Об этом News.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
По его словам, не стоит пренебрегать этим аксессуаром и зимой. Потому что в снежную погоду солнце еще коварнее: свет отражается от белого и становится более ослепительным.
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«Защитите глаза. Это важнейший аксессуар. Не все привыкли, но часто опускание козырька ограничивает видимость, поэтому темные очки — правильный аксессуар на носу водителя», — подчеркнул Ян Хайцеэр.
Лучше всего, если водитель заводит специальные очки для машины и всегда оставляет их в салоне. При этом важно, чтобы стекла не были поцарапаны и давали достаточное затемнение.
Машины
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