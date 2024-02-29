Транспорт 29 февраля 2024, 14:33 Автоэксперт Иванский рассказал, что срок службы автомобильных шин можно продлить до шести сезонов

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Если использовать автомобильные шины бережно, правильно их хранить и ухаживать за ними, то они могут прослужить до шести сезонов вместо обычных четырех. Об этом рассказал Pravda.Ru автоэксперт Илья Иванский.

О отметил, что стоит обратить внимание на срок годности, который указан на шинах. По первым двух цифрам можно определить месяц их выпуска, а по последним — год.

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Как добавил сайт rostovgazeta.ru, покупать нужно только те шины, которые рекомендует производитель. Неправильный радиус может ухудшить сцепление с дорогой и спровоцировать аварии.

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