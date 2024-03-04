Транспорт 04 марта 2024, 15:30 Автоэксперт Иванский: постоянная эксплуатация автомобиля во влажном климате ведет к коррозии кузова

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Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский в беседе с «Российской газетой» предупредил автомобилистов, что постоянная эксплуатация автомобиля во влажном климате приводит к коррозии кузова.

Даже такие машины как Chery Tiggo 7 и Tiggo 4, имеющие хорошее антикоррозийное покрытие, легко испортить, если эксплуатировать их неправильно. По словам эксперта, неправильная или нерегулярная мойка транспортного средства также провоцирует возникновение ржавчины.

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«Несвоевременное удаление очагов повреждения лакокрасочного покрытия тоже могут стать причиной образования коррозии», — процитировали «Известия» Иванского.