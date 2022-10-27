Автоэксперт Холодов посоветовал не менять резину раньше срока | 360°

Транспорт 27 октября 2022, 15:39 Автоэксперт Холодов посоветовал не менять резину раньше срока

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Не стоит менять резину на зимнюю раньше необходимого срока. Таким мнением поделился вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев», автоэксперт Александр Холодов. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

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Эксперт пояснил, что сейчас нет необходимости менять резину, так как на данный момент происходят частые перемены в погоде. Замену производить стоит в том случае, если температура не поднимается выше -5 градусов, а дороги начинают покрываться льдом.