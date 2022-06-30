Автоэксперт Холодов: действующие ПДД устарели

Правила дорожного движения следует полностью переписать, поскольку действующий документ безнадежно устарел. Такое мнение выразил автоэксперт, член Общественной палаты РФ Александр Холодов в колонке для РИА ФАН.

Значительные изменения в ПДД не вносили с 1993 года, отметило ИА Nation News. При этом российские автомобилисты все равно знают правила плохо. По мнению специалиста, их нужно полностью переписать с учетом новых обстоятельств — например, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

«Вопрос о том, что ПДД надо полностью переписать, а не вносить в них правки, считаю уже перезревшим. Примечательно, что эта же идея пришла в голову и правительству: у нас уже полтора года действует запрет на внесение изменений в ПДД», — отметил Холодов.