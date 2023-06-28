Транспорт 28 июня 2023, 18:05 Автоэксперт Хайцеэр заявил, что отечественные авто должны стать для россиян доступнее

Читать 360tv в

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что отечественные машины должны стать для россиян более доступными, потому что пока слишком немногие могут позволить себе такую покупку. Об этом сообщил RT.

Таким образом он прокомментировал предложение установить максимальную надбавку на отечественные авто в размере 15%. По мнению эксперта, это действительно позволит большему числу россиян покупать национальные машины.

Реклама

«Если сокращать расходы, как это сделано у некоторых мировых производителей, осуществлять прямые продажи, а дилеры осуществляют только техническое, предпродажное обслуживание, то и существующая надбавка будет гораздо меньше, не будет косвенных платежей, а в любом случае сегодня официальная дилерская наценка может быть даже меньше, чем эти 15%», — объяснил специалист.

Авторы: