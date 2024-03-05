Транспорт 05 марта 2024, 15:37 Автоэксперт Хайцеэр указал на рост продаж автомобилей компании «АвтоВАЗ»

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал доступные машины основным преимуществом компании «АвтоВАЗ». Об этом сообщило ИА НСН.

Несмотря на проблемы с технологичностью, продажи продукции российской компании растут, отметил эксперт.

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По его словам, небольшую долю на рынке занимают транспортные средства, привезенные параллельным импортом. Покупателями в таком случае выступают обеспеченные люди, но даже они все чаще делают выбор в пользу доступных авто.