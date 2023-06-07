Транспорт 07 июня 2023, 12:46 Автоэксперт Хайцеэр: цена на китайские автомобили может снизиться через полгода-год

Читать 360tv в

Стоимость китайских машин на российском авторынке может снизиться на 5-10% через полгода-год. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, основным фактором снижения цен на автомобили станет конкуренция между китайскими производителями. Сейчас на отечественном авторынке количество марок из КНР постепенно увеличивается, передает ИА НСН.

Реклама

Хайцеэр отметил, что падению стоимости на машины может препятствовать увеличение издержек на транспортные расходы и таможенную пошлину.