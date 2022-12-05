Транспорт 05 декабря 2022, 11:44 Автоэксперт Хайцеэр сообщил, что в России снизились цены на автомобили премиум-класса на вторичном рынке

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что автомобили премиум-класса, выставленные на вторичном рынке в России, упали в цене.

По его словам, во многих странах мира люксовые машины старше 10 лет дешевеют быстрее, чем машины эконом-класса.

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«В России цены (в сегменте премиальных автомобилей на вторичном рынке, — ред.), возможно, упали еще больше, потому что сейчас у людей не в приоритете покупка дорогостоящих авто, основной спрос приходится на бюджетный сегмент», — добавил автоэксперт.

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Он отметил, что цена упала из-за дорогого обслуживания и немалой стоимости запчастей.