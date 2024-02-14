Транспорт 14 февраля 2024, 18:02 Автоэксперт Хайцеэр: сегодня россияне не готовы покупать даже самые дешевые автомобили Lada

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На сегодняшний день россияне не готовы приобрести даже самые дешевые автомобили Lada из-за роста цен в два раза. Об этом сообщил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр «Национальной службе новостей».

По словам эксперта, раньше машины отечественного производства Lada стоили до миллиона рублей. Сейчас за них придется отдать уже больше миллиона, а за некоторые модели — больше двух миллионов.

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«Для многих это уже астрономические цены, надо копить и брать кредит, а это еще самые дешевые машины», — отметил Хайцеэр.

Он также подчеркнул, что российские дилеры планируют закрывать продажи в 2024 году за счет спроса в такси и каршеринге.