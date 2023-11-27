Транспорт 27 ноября 2023, 19:05 Автоэксперт Хайцеэр рассказал о рисках поломки Volkswagen с DSG в снегопад

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Автомобили с автоматическими трансмиссиями, прежде всего роботизированными, сильнее всего страдают в снежную погоду. Так, большим рискам поломки подвержен автомобиль Volkswagen с DSG, сообщил автоэксперт Ян Хайцеэр в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, семиступенчатый «робот» DSG концерна с сухими сцеплениями очень легко можно вывести из строя при буксовании. Из-за слишком частых переключений и смены направления движения у машины будут перегреваться любые автоматические трансмиссии.

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Хайцеэр посоветовал водителям таких авто при проблемах с выездом из сугробов обратиться за помощью либо отложить поездку.