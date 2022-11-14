Транспорт 14 ноября 2022, 12:37 Автоэксперт Хайцеэр рассказал, какие поломки в машине автоваладелец может починить самостоятельно Автоэксперт Хайцеэр: можно самостоятельно заменить тормозные колодки или масло в двигателе

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Человек, который разбирается в устройстве автомобиля, может самостоятельно заменить тормозные колодки или масло в двигателе, однако для каких-либо более сложных манипуляций требуются специальные знания. Об этом радиостанции Sputnik рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он посоветовал не проводить сложных манипуляций с двигателем, с коробкой, с органами управления и торможения, чтобы не усугубить ситуацию.

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«Если навыка нет, я бы не стал обучаться на собственном автомобиле, потому что впоследствии это может оказаться опасным для жизни», — отметил Хайцеэр.

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Выбор доступного сервисного центра станет наиболее приемлемым решением, добавил он.