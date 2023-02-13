Транспорт 13 февраля 2023, 23:17 Автоэксперт Хайцеэр рассказал, как клиентов обманывают в автосервисах Автоэксперт Хайцеэр заявил, что сотрудники автосервисов могут ставить плохие детали

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Сотрудники автосервисов могут обманывать своих клиентов, устанавливая некачественные детали. Такой информацией поделился вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр, сообщила «Газета.Ru».

Недобросовестные сотрудники также могут просить с клиентов деньги за работу, которую на самом деле не выполнили, а также за залив поддельного масла. Последний метод является самым распространенным способом обмана, написали «Известия».

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«Вместо рекомендованного для вашего автомобиля масла в сервисе заливают какой-то примитивный вариант. Иногда это происходит умышленно, а иногда в сервисе могут не осознавать проблемы», — отметил Хайцеэр.

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