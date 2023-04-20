Транспорт 20 апреля 2023, 13:30 Автоэксперт Хайцеэр предложил ввести систему распознавания Face ID для самокатчиков

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Применение системы распознавания лиц Face ID позволит ввести репрессивные меры для пользователей самокатов и моноколес. Такое мнение высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, нововведение позволит применить соответствующие меры ответственности к тем самокатчикам, которые нарушают правила передвижения. Система Face ID может действовать по тому же принципу, как она работает в метро, добавил Хайцеэр.

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Он также отметил, что уровень травматизма при использовании самокатов с каждым годом только растет.