Транспорт 27 ноября 2023, 17:10 Автоэксперт Хайцеэр посоветовал водителям воздержаться от поездок в снегопад

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Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр посоветовал водителям отказаться от поездок в связи со снегопадом. Лучше остаться дома или воспользоваться общественным транспортом, отметил эксперт в беседе с RT.

По его словам, любой выезд — дополнительная нагрузка для всех.

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«Сложности происходят даже во дворах, когда как минимум моноприводные машины не могут выехать, потому что дворники не справляются», — добавил специалист.

Если все же возникла острая необходимость в поездке, следует соблюдать дистанцию на дороге и обойтись без резкого торможения, пояснил Хайцеэр.