Транспорт 27 декабря 2023, 12:37 Автоэксперт Хайцеэр посоветовал включать кондиционер в машине даже зимой

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр указал на необходимость включения кондиционера в зимнее время. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам эксперта, эксплуатация прибора хотя бы раз в неделю позволит избежать его ремонта в будущем.

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«Дело в том, что кондиционер смазывается маслом. Если агрегатом не пользоваться, то масло стечет, а детали останутся без смазки. В такой ситуации они будут усиленно разрушаться от трения и может произойти поломка», — пояснил специалист.

Он отметил, что чаще всего выходят из строя компрессор, уплотнители, трубки и подшипники аппарата, добавили «Известия».