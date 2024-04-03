Транспорт 03 апреля 2024, 11:33 Автоэксперт Хайцеэр посоветовал смывать весеннюю грязь с машины раз в несколько дней

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Президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, как часто нужно мыть машину весной. Данная процедура проводится не только из эстетических соображений, отметил специалист в беседе с радиостанцией Sputnik.

Он посоветовал посещать автомойку раз в несколько дней. Особенно важно убрать опасный налет, образовавшийся на кузове и днище транспорта после зимы.

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«Он состоит из разных агрессивных веществ, которыми обрабатывали городские дороги от льда и снега», — пояснил Хайцеэр.

По его словам, остатки реагентов способны «проесть» автомобиль.