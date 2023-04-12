12 апреля 2023, 15:41
Автоэксперт Хайцеэр посоветовал пассажирам мотоциклов двигаться в унисон с водителем
На поворотах пассажирам мотоциклов стоит не отклоняться в противоположную движению сторону, а двигаться в унисон с водителем. Об этом News.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Неправильные действия пассажира мешают мотоциклисту маневрировать. Потому что сидящий сзади человек может создавать противовес, и водителю сложнее рассчитать траекторию.
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«Пассажиру нужно помнить, что ему нельзя отклоняться в противоположную сторону, когда мотоциклист маневрирует, чтобы посмотреть, что там впереди происходит», — объяснил Ян Хайцеэр.
Мотоциклы
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