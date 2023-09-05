Транспорт 05 сентября 2023, 17:57 Автоэксперт Хайцеэр: перспективы спроса на «Москвич 6» будут зависеть от цены на автомобиль

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Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с ИА НСН сообщил, что спрос на «Москвич 6» будет во многом зависеть от цены, которую установит на машину производитель.

По сути, автомобиль, по словам автоэксперта, ничем не отличается от китайских марок.

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«Все будет зависеть от цены, если цена будет доступная для людей, то его будут покупать, если нет, то разведут руками, главное, чтобы цена соответствовала качеству», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что на заводе «Москвич» запустили серийную сборку новой модели — седана «Москвич 6». Он будет доступен в черном, белом, сером, красном и синем цветах.