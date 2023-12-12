Транспорт 12 декабря 2023, 15:47 Автоэксперт Хайцеэр: падение спроса на машины в РФ замедлится в 2024 году

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Падение спроса на машины замедлится в России в 2024 году. Такое мнение выразил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с ИА НСН.

По его словам, зафиксировано снижение востребованности транспортных средств всех марок и брендов.

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«У нас ситуация, когда чтобы купить что-то старое, надо сначала продать что-то новое. У нас и продажи новых китайский автомобилей хромают, и параллельный импорт», — отметил эксперт.

Он также добавил, что цены на машины в РФ не смогут приблизиться к желаемой для покупателей стоимости.