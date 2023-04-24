Транспорт 24 апреля 2023, 18:32 Автоэксперт Хайцеэр не поддержал идею отмены штрафов за тонировку

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Партия ЛДПР предложила отменить штрафы за тонировку передних боковых стекол автомобилей. К такой инициативе скептически отнесся вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, свое мнение он выразил в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, чрезмерная тонировка машин будет мешать обзору автомобилистов через боковые зеркала в вечернее время. Если же водителя слепят лучи солнца, то с этой проблемой отлично справится климат-контроль, добавил Хайцеэр.

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Отмечается, что сейчас за нарушение условий тонировки действует штраф в размере 500 рублей.