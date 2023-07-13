Транспорт 13 июля 2023, 11:45 Автоэксперт Хайцеэр напомнил автомобилистам не оставлять в машине зажигалки и аэрозоли из-за угрозы взрыва

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Летом корпус автомобиля сильно нагревается на жаре, и некоторые предметы, оставленные в салоне, могут взорваться. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

Он напомнил, что в зоне риска три предмета. Речь идет о зажигалках, аэрозолях и перцовых баллончиках. Они могут взорваться и нанести вред людям, находящимся в авто.

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Кроме того, на жаре могут деформироваться лежащие в машине пластиковые карты и бутылки с растворителями. Если из последних вытечет жидкость, существует высокий риск отравления.

«Под палящими лучами солнца медикаменты портятся не менее быстро и могут нанести вред организму», — напомнил Ян Хайцеэр.

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