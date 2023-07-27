Транспорт 27 июля 2023, 17:22 Автоэксперт Хайцеэр: китайские автомобили Chery, Geely и Haval пользуются наибольшей популярностью у россиян

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с ИА НСН рассказал, что автомобили марок Chery, Geely и Haval стали самыми продаваемыми в России.

Также, по словам автоэксперта, не менее востребованными на российском рынке считаются марки Faw и Changan. Хайцеэр добавил, что при отсутствии других официальных поступлений правят балом именно китайские машины.

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Ранее СМИ сообщали, что экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию за 2023 год составил 4,6 миллиарда долларов, что в 6,4 раза больше, чем за первую половину прошлого года.