20 декабря 2023, 11:37
Автоэксперт Хайцеэр: использование кондиционера предотвратит запотевание стекол автомобиля зимой
Запотевание стекол автомобиля зимой сильно ухудшает и без того плохую видимость на дороге. Справиться с проблемой поможет использование кондиционера, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в эфире радио Sputnik.
По словам эксперта, кондиционер осушает воздух и понижает влажность в салоне. При этом он может работать с печкой одновременно. Также предотвратить запотевание способна регулярная замена салонных фильтров и протирание стекол изнутри.
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Кроме того, необходимо следить за чистотой и сухостью салонных ковриков. В противном случае снег и вода с обуви будут скапливаться и испаряться, отметил Хайцеэр.
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