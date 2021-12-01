Автоэксперт Гудков рассказал, что антигель может помочь от замерзания топлива

Заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков рассказал, каким образом стоит выбирать дизельное топливо для автомобиля в холодное время года, передала «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнул, что топливо в особо холодную погоду может замерзнуть. Зимой лучше всего использовать топливо с пониженной температурой замерзания. Если использовать такой бензин возможности нет, можно разбавить его антигелем. Таким образом дизельный двигатель гораздо проще будет запустить.

Если вы все-таки столкнулись с замерзанием топлива, машину стоит переместить в теплое место.