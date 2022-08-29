Автоэксперт Гудков рассказал, как не допустить нагрева автомобиля

Жаркая погода не способна навредить качественно сделанному автомобилю, однако температура в салоне может достигнуть некомфортных для человека отметок. Заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков рассказал, как не допустить нагрева машины, передала «Вечерняя Москва».

«Жара несет для машины разные риски: например, возможен перегрев двигателя. Наиболее популярная причина: забитые тополиным пухом, грязью и песком радиаторы. По весне их всегда надо промывать водой под давлением. На хороших мойках знают, как это делается. Если радиатор легко продувается воздухом, то и двигателю хорошо, и, если на машине есть кондиционер, ему тоже хорошо», — пояснил Гудков.

Он посоветовал парковать автомобиль в тени в период жары. При этом необходимо учитывать передвижение солнца по небу. Кроме того, при остановке лучше всего ставить машину задней стороной к лучам. Таким образом температура в салоне будет ниже.

Также защитить машину от солнца можно с помощью светоотражающих панелей. Их можно наклеить на стекло с помощью присосок. Температуру в салоне таким способом можно снизить по меньшей мере на десять градусов.