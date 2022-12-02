02 декабря 2022, 18:56
Автоэксперт Гришин перечислил частые ошибки автовладельцев зимой
Автоэксперт Гришин: после запуска двигателя машины в мороз нельзя резко жать на газ
Автоэксперт Алексей Гришин рассказал, какие ошибки часто совершают автовладельцы зимой. Об этом сообщила «Российская газета».
Например, нельзя резко жать на газ после запуска двигателя в мороз, уточнило ИА «ФедералПресс».
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«После пуска в морозы нужно постоять несколько минут с заведенным двигателем. После чего еще до выезда на городские магистрали проехать по дворам, второстепенным дорогам», — уточнил Гришин.
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Кроме того, зимой необходимо регулярно мыть машину, так как реагенты могут ей навредить, заключил эксперт.
Машины
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