Транспорт 02 декабря 2022, 18:56 Автоэксперт Гришин перечислил частые ошибки автовладельцев зимой Автоэксперт Гришин: после запуска двигателя машины в мороз нельзя резко жать на газ

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Автоэксперт Алексей Гришин рассказал, какие ошибки часто совершают автовладельцы зимой. Об этом сообщила «Российская газета».

Например, нельзя резко жать на газ после запуска двигателя в мороз, уточнило ИА «ФедералПресс».

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«После пуска в морозы нужно постоять несколько минут с заведенным двигателем. После чего еще до выезда на городские магистрали проехать по дворам, второстепенным дорогам», — уточнил Гришин.

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Кроме того, зимой необходимо регулярно мыть машину, так как реагенты могут ей навредить, заключил эксперт.