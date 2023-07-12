Транспорт 12 июля 2023, 22:13 Автоэксперт Гордеева рассказала, что владельцы электрокаров сталкиваются с серьезными сложностями с зарядкой

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Владельцы электрокаров сегодня должны пройти все круги ада, чтобы согласовать зарядку авто дома. Об этом НСН рассказала председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.

Она объяснила, что согласовывать установку зарядной станции нужно со всеми жильцами дома. Потому что кабель протягивается по общедомовому имуществу. Собрать всех и получить одобрение бывает сложно. Таким образом сложности отталкивают потенциальных покупателей экологичных автомобилей. Поэтому в Минстрое предложили разрешать установку зарядок рядом с домом, не получая согласие жильцов. И автомобильное сообщество поддержало эту инициативу.

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«На мой взгляд, инициатива Минстроя, во-первых, укладывается в рамки поручения первого вице-премьера России Андрея Белоусова по развитию электротранспорта, во-вторых, она очень своевременна. Ведь для установки зарядки от жильцов ничего не требуется — просто одно из парковочных мест за счет владельца будет оборудовано зарядкой», — отметила Ия Гордеева.

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