Транспорт 01 февраля 2024, 16:42 Автоэксперт Гордеева назвала экологичность и дешевое техобслуживание главными преимуществами электрокаров

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Электромобили более экологичны и позволяют серьезно экономить на топливе. Об этом сайту телеканала «Санкт-Петербург» рассказала председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.

Она объяснила, что километр пробега электрокара обходится в несколько раз дешевле, чем у автомобиля на бензине. На традиционном топливе стоимость в среднем достигает пяти рублей.

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«Если вы заряжаетесь дома по ночному тарифу, то километр пробега в среднем, если мы исходим из 120-150 Вт на километр, то есть у вас получается примерно 35 копеек. Стоимость может и до рубля повышаться», — рассказала эксперт.

Она добавила, что дешевле обходится и техобслуживание, которое нужно делать в два раза реже. Наконец, электромобили обходятся без масла, что тоже позволяет экономить значительную сумму.

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