Транспорт 24 января 2024, 15:52 Автоэксперт Гоман: чаще всего зимой возникают проблемы с аккумулятором или топливной системой

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Сильные морозы могут нарушить работу систем автомобиля. Чаще всего зимой возникают проблемы с аккумулятором или топливной системой, сообщил автоэксперт Александр Гоман в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, при температуре ниже 20 градусов аккумуляторная батарея быстро разряжается. Также в морозы часто приходится менять свечи зажигания, поскольку при попытке завести двигатель водители их заливают, сообщил сайт kp.ru.

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Кроме того, зимой могут возникнуть проблемы с бензонасосом. Гоман посоветовал автовладельцам выбирать качественное топливо для своей машины в зимний период.