Транспорт 07 августа 2023, 17:50 Автоэксперт Гаврилов заявил, что российские чиновники могут пересесть на AURUS

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Российским чиновникам приказали пересесть на отечественные автомобили. Автоэксперт Денис Гаврилов рассказал, какие транспортные средства являются наиболее подходящими для этих целей. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По словам специалиста, для того, чтобы пересадить чиновников на отечественные автомобили, подойдут модели AURUS. Если не считать Lada, то данные машины имеют самый высокий уровень локализации производства.

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«Для госслужащих регионов раньше в основном использовали Toyota Camry. Но российского аналога этому автомобилю я не вижу», — пояснил Гаврилов.