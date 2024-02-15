Транспорт 15 февраля 2024, 19:15 Автоэксперт Франк посоветовала при покупке машины сверять номер в документах и на двигателе

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Номер на двигателе должен легко читаться и быть расположен на видном месте, иначе при регистрации могут возникнуть сложности. Об этом «ТСН 24» рассказала автоэксперт Ирина Франк.

Она объяснила, что если номер на двигателе будет расположен в труднодоступном месте, то инспектор может отказать в регистрации и отправить авто на экспертизу. Потому что перед установкой на учет он обязан сверить данные в документах и на машине. Бывают и другие неприятности.

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«Поэтому всегда проверяйте номера не только в документах, но и на двигателе. При обнаружении несовпадений или стертых, перебитых символов не рискуйте, а откажитесь от покупки такой машины», — посоветовала Ирина Франк.

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