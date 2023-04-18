Транспорт 18 апреля 2023, 10:52 Автоэксперт Форманчук: российские автосервисы предлагают дополнительные услуги из-за падения спроса на ремонт

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На сегодняшний день на отечественном рынке автосервисных услуг фиксируется снижение спроса на ремонтные работы. Об этом сообщил президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук в беседе с Ura.ru.

По его словам, на фоне такого падения спроса многие недобросовестные специалисты навязывают автовладельцам бесполезные услуги.

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Чтобы не попасть в такие ситуации, автомобилистам стоит обращаться только в те мастерские, которые работают через заказ-наряд. Также в документах необходимо зафиксировать проблему, с которой автовладелец обратился в сервис.