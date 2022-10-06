Автоэксперт Форманчук рассказал, как выбрать качественное машинное масло | 360°

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Автоэксперт Форманчук рассказал, как выбрать качественное машинное масло

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Автоэксперт Кирилл Форманчук рекомендовал почаще менять машинное масло, чтобы автомобиль дольше служил. Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать подделки, сообщило ИА «ФедералПресс».

«Обслуживание машины и замена масла в проверенных сервисах помогут избежать обмана. Но это далеко не 100% гарантия», — уточнил Форманчук.

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Также он рекомендовал приобретать масло на разлив у проверенных сервисных центров. Перед этим необходимо попросить сертификат, заключил эксперт.

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