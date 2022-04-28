Автоэксперт Форманчук рассказал, что делать, если автомобиль пострадал из-за ям на дорогах

Если автомобиль пострадал от ямы или выбоины на дороге, в первую очередь необходимо вызвать сотрудников ГИБДД. Таким советом поделился председатель общественного движения «Комитет по защите прав автовладельцев» Кирилл Форманчук. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Сотрудники ГИБДД должны зафиксировать ДТП. По словам Форманчука, во время ожидания сотрудников стоит зафиксировать ДТП, а также придумать текст объяснительной. Средства необходимо требовать от администрации муниципального образования в рамках города, а за его пределами — от областного или федерального управления автомобильных дорог.

«От сотрудника ГИБДД требуется составить акт НДУ — неудовлетворительных дорожных условий. Это будет основное доказательство того, что на дороге присутствовали условия, которые способствовали ДТП: яма, открытый люк, нерабочий светофор, нарушение разметки и так далее», — пояснил эксперт.