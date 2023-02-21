Транспорт 21 февраля 2023, 15:59 Автоэксперт Форманчук: авто, привезенное по параллельному импорту, не будет иметь гарантийного обслуживания

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Автоправозащитник Кирилл Форманчук в разговоре с изданием «ФедералПресс» объяснил, что главная проблема при покупке автомобиля по параллельном импорту заключается в том, что такая машина не будет иметь гарантийного обслуживания.

«Однако по факту, скорее всего, гарантий никто давать не будет, и эти автомобили, ввезенные по параллельному импорту, останутся без гарантийного обслуживания», — сказал автоэксперт.

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Запчасти для таких машин чаще всего, по словам автоэксперта, привозят из ОАЭ и Турции. С ним трудностей возникнуть не должно, добавил Форманчук.

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