Транспорт 28 августа 2023, 19:33 Автоэксперт Форманчук: авто Китая не смогут конкурировать с машинами из Европы

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Китайские автомобили обладают коротким сроком эксплуатации, по сравнению с европейскими машинами, поэтому не являются конкурентами друг для друга. Такой информацией поделился президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук, сообщило Ura.ru.

«У „китайцев“ очень короткий срок жизни, в сравнении с „европейцами“, и потягаться с ними не смогут. Они производят свои машины недолго, буквально по несколько лет, а потом выпускают новые модели», — пояснил специалист.

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Форманчук заметил, что такие автомобили намного сложнее обслуживать. Российские пользователи уже столкнулись с нехваткой запчастей для китайских машин, которые приобретали в прошлом и нынешнем году.

Также среди недостатков китайских машин эксперт отметил тот факт, что, несмотря на хороший внешний вид, они являются довольно устаревшими внутри.