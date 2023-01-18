Транспорт 18 января 2023, 11:49 Автоэксперт Евгений Балабас рассказал, кому выгодно перевести машину на метан

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В Тульской области действует льготная программа, позволяющая жителям перевести машину на метан за полцены, но не для всех будет выгодно это предложение. Об этом «Тульской службе новостей» рассказал автоэксперт сайта kolesa.ru Евгений Балабас.

По его словам, воспользоваться предложением стоит владельцам коммерческого транспорта. Например, легковых такси или «газелей». Потому что метан — это совершенно безопасный вид топлива. И если правильно выстраивать логистику с посещением заправок, то это может удешевить использование транспорта.

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Но для владельцев легковушек переход на метан вряд ли будет полезен. Проверить это можно с помощью онлайн-калькуляторов для расчета окупаемости газового оборудования.

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«При небольших пробегах, около 15 тысяч километров в год, а именно столько „накручивают“ большинство автовладельцев в городе, установка ГБО может оказаться абсолютно невыгодной», — сказал Евгений Балабас.

Еще одна проблема для автомобилей на метане — недостаток заправок. В Туле их всего семь. И, пока этот аспект не решен, торопиться с переоборудованием машины не стоит.