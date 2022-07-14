Автоэксперт Еременко рассказал, как не стать жертвой мошенников при покупке авто за рубежом

Автоэксперт Денис Еременко посоветовал российским гражданам, которые решили покупать автомобиль за границей, тщательно выбирать компанию-посредника. Об этом он сообщил «Пятому каналу».

По его словам, прежде, чем заказывать автомобиль, стоит проверить компанию на честность. Первое, что нужно сделать, это посмотреть ИНН на сайте налоговой, заглянуть на сайт продавца и убедиться, что он постоянно обновляется, а также почитать отзывы в соцсетях.

Перед постановкой машины на учет стоит сделать для нее электронный ПТС, купить оборудование ГЛОНАСС и пройти сертификацию безопасности.

«На Дальнем Востоке отменили обязательную установку ГЛОНАСС, а вот во многих другие все еще нужно. Если машине больше четырех лет, то предстоит пройти техосмотр, сделать ОСАГО», — процитировал сайт kp.ru слова Еременко.

В том случае, если машина уже ввезена в Россию, нужно проверить ее состояние в автосервисе.