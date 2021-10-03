Автоэксперт Епанешников рассказал, каким бензином лучше заправляться зимой

Автомобиль всегда стоит заправлять тем топливом, которое рекомендует производитель. Бензин с неподходящим октановым числом может стать причиной повреждения двигателя. Об этом предупредил директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников.

«В СМИ часто пишут, что зимой стоит выбирать бензин с большим или меньшим октановым числом — дескать, чем меньше так называемых присадок, тем лучше двигатель работает в мороз. Но это не так», — заявил автоэксперт агентству «Прайм».

Он пояснил, что изначально двигатель машины настраивают на работу с определенным топливом. Чтобы избежать ненужных проблем, не стоит отходить от инструкций производителя. Еще необходимо обращать внимание на качество бензина. Епанешников посоветовал заправляться на больших сетевых станциях. В таких местах обычно следят за качеством топлива, так как заботятся о своей репутации.

С наступлением морозов не стоит забывать о проверке технического состояния двигателя. Автоэксперт подчеркнул, что машина будет заводиться даже при сильных морозах, если двигатель исправно работает, а заправка идет качественным бензином.