Транспорт 22 апреля 2024, 10:31 Автоэксперт Емелькин: абразивная глина поможет вернуть машине прежний блеск

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Автоэксперт Геннадий Емелькин рассказал, как самостоятельно вернуть машине прежний блеск. Отличным помощником станет абразивная глина, отметил специалист в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, данное средство снимает все неровности на кузове, при этом не нанося повреждений.

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«Даже еще не обрабатывая автомобиль полиролью, мы получаем гладкое покрытие», — сообщил Емелькин.

Он также посоветовал перед соответствующей процедурой распределить по корпусу обезжириватель и смочить его водой, добавило Ura.ru.